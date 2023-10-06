Kuru öksürük boğaz ağrısı farenjit anjine bademcik şişmelerine iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların korkulu rüyası olan ismi üstünde fıtığa iyi gelen fıtık otunun faydaları dikkat çekti.

Fıtık otu; Kuru öksürüğü geçirir, boğaz ağrısını giderir, farenjit ve anjine karşı faydalıdır.

Bademciklerdeki şişmelere karşı gargara olarak kullanımı tavsiye edilir.

FITIK OTU NEDİR?

Karanfilgiller familyasından; Avrupa'da, Asya'da ve yurdumuzda yeti en, toprak yüzeyinde yatık olarak gelişen bir veya çok yıllık bitkilerdir. Yaprakları küçüktür ve kümeler halindedir. Hekimlikte; toprağın üstünde kalan kısımları kullanılır.

FITIK OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR? NASIL TÜKETİLİR?

Koyun otu çayı faydaları arasında şunlar bulunur. Sindirim sistemini rahatlatır, ishali kesmeye yardım eder.

Hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrılarının giderilmesinde faydalı olur. Sindirimi kolaylaştırıcı özellikler ihtiva eder. Koyun otu çayı hazırlamak için bitkinin kurutulmuş yapraklarına ve çiçeklerine gereksinim vardır.

En basit tarifiyle çay şöyle hazırlanır: Bir bardak su bir kap içerisinde kaynatılır. Kaynayan suyun içine 1 veya 2 çay kaşığı kadar kurutulmuş kuyun otu bitkisi atılır ve ateş kapatılır. 10 – 15 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Bundan sonra karışım süzgeç yardımıyla süzülür ve çay hazır hale gelir. Bu bitkinin tadı biraz acıdır. Tatlandırmak için sadece bir tatlı kaşığı bal kullanabilirsiniz. Bitki çaylarının şekerle tatlandırılması doğru değildir.

Kür halinde uygulayacağınız koyun otu çayını, günde 3 bardak olmak üzere tok karnına tüketebilirsiniz. Doktor onayı aldıktan sonra içmeniz gerektiğini de unutmamalısınız.