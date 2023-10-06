Fıtık otu hazımsızlığa böyle iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Fıtık otu; Hazımsızlığa iyi gelir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Hazımsızlık, yani dispepsi, bireyin karnının üst kısmındaki rahatsızlığı tanımlayan genel bir terimdir, kendi başına bir hastalık değildir. Onun yerine bireyin yaşadığı karın ağrısı ve yemeye başladıktan hemen sonra dolgunluk hissi gibi bir takım semptomların bütünüdür. Hazımsızlık oldukça yaygın bir durumdur. Hemen her birey biraz farklı bir şekilde hazımsızlık yaşar. Hazımsızlık belirtileri bazı vakalarda ara sıra ve nadiren hissedilirken, diğer vakalarda bireyi günlük olarak rahatsız edebilir.

Hazımsızlık, yaygın olarak başka bir sindirim hastalığının belirtisi veya semptomu olabilir. Altta yatan bir hastalıktan kaynaklanmayan hazımsızlık ise birçok vakada kolaylıkla yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla hafifletilebilir.

FITIK OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR? NASIL TÜKETİLİR?

Koyun otu çayı faydaları arasında şunlar bulunur. Sindirim sistemini rahatlatır, ishali kesmeye yardım eder.

Hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrılarının giderilmesinde faydalı olur. Sindirimi kolaylaştırıcı özellikler ihtiva eder. Koyun otu çayı hazırlamak için bitkinin kurutulmuş yapraklarına ve çiçeklerine gereksinim vardır.

En basit tarifiyle çay şöyle hazırlanır: Bir bardak su bir kap içerisinde kaynatılır. Kaynayan suyun içine 1 veya 2 çay kaşığı kadar kurutulmuş kuyun otu bitkisi atılır ve ateş kapatılır. 10 – 15 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Bundan sonra karışım süzgeç yardımıyla süzülür ve çay hazır hale gelir. Bu bitkinin tadı biraz acıdır. Tatlandırmak için sadece bir tatlı kaşığı bal kullanabilirsiniz. Bitki çaylarının şekerle tatlandırılması doğru değildir.

Kür halinde uygulayacağınız koyun otu çayını, günde 3 bardak olmak üzere tok karnına tüketebilirsiniz. Doktor onayı aldıktan sonra içmeniz gerektiğini de unutmamalısınız.