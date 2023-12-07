Laden otu çocuklardaki pişiklere böyle şifa oluyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Pişikleri geçirmek için kullanılan bir bitki olan laden otu dikkat çekti.

Laden otu, pişikleri geçirmek için kullanılan bir bitkidir. Özellikle çocuklarda sık görülen pişikler için etkilidir. Laden otu, cildi yumuşatır, tahrişi azaltır ve enfeksiyonu önler.

PİŞİK NEDİR?

Pişik, derinin sağlıklı ve esnek yapısının bozularak iltihaplanması ile sonuçlanan döküntü ve kızarıklığa denir. Genellikle bebeklerde idrar kaçırma ile ilişkili olduğu için bebek bezi ilişkili dermatit (diaper rash) olarak kabul edilir.

LADEN OTU NASIL KULLANILIR?

Laden otunu kullanmanın birçok yolu vardır. Bunlardan en yaygın olanı, laden otu çayı yapmaktır.

Laden otu çayı yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

- Bir kahve kaşığı ince kıyılmış laden otunu bir demliğe koyun.

- Üzerine 300-400 ml kaynar su dökün.

- 5-10 dakika demlenmeye bırakın.

- Elde ettiğiniz çayı süzün ve ılık olarak için.