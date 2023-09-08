Kaz otu mide ülserine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide ülserine iyi gelen kaz otu dikkatlerden kaçmadı.

Kaz otu; Sindirim sistemini düzenleyici etkiye sahiptir, mide ülseri tedavisinde fayda sağlar.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının(duodenum), sindirim sıvıları ve mide asidi gibi tahriş edici vücut sıvıları tarafından tahrip edilmesi ve doku kaybı meydana gelmesidir.

Ülser, mideyi ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması sonucu ortaya çıkar ve sindirim asitleri bu korunmasız tabakalara zarar vererek kanamalı, ağrılı yaralara yani ülser oluşumuna sebebiyet verir.

KAZ OTU NEYE İYİ GELİYOR?

Kaz otunun özellikle kavurması çok sık yapılır. Kavrularak yapılıp tüketilmesinin yanında haşlama olarak da kullanılır.

Ispanak ve maydanoza benzer yapısıyla yemek ve salatalara eklenmesi de mümkündür. Bunların yanı sıra kazayağı otunu çay olarak tüketmeniz de mümkündür.