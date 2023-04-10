Lampard'dan Real Madrid maçı öncesi oyuncularına gözdağı: İnanmayan gelmesin

Graham Potter'in gönderilmesiyle göreve gelen Frank Lampard, Chelsea'nın Wolverhampton mücadelesinde yenilse de oyuncularını 12 Nisan'da oynanacak Real Madrid maçına sıkı bir şekilde hazırlıyor.

Daily Mail'in haberine göre; Lampard şunları söyledi: "Bize inanmayan oyuncular veya taraftarlar varsa gelmesin. Harika bir takıma karşı fırsatımız var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Güvenle ve inançla orada olmalıyız. Aksi takdirde dediğim gibi gelmeyin."

Bu sezon Chelsea, Premier Lig'de 11. sırada yer alıyor.