Lastik değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne iki araç çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, patlayan lastiğin değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne 2 aracın arkadan çarptığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Lastik değişimi için sol şeritte duran servis minibüsüne iki araç çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki servis minibüsünün lastiğinin patlaması üzerine sürücü, sol şeritte lastik değişimi yapmak için aracı durdurdu. Duran minibüsü fark etmeyen iki araç, servise arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada servisinin lastiğini değiştiren E.Y. ağır yaralanırken, diğer iki araçta bulunan D.K., Ö.A., E.Ç. ve A.İ.Ö. ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, servis şoförü E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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