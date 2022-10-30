Latif Şimşek canlı yayınında fenalaştı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair'e tv100.com yazarı Latif Şimşek, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Sarı, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat konuk oldu.

Togg'un banttan indirilmesi programda konuşulurken yayına Ankara'dan bağladan Şimşek, canlı yayında fenalaştı.

Ardor, Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Şimşek, daha sonra ise doktorunun izin vermemesi nedeniyle yayına devam edemedi.