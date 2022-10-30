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Silivri'de ambulans kazası

İstanbul Silivri'de hasta nakli için gelen ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen kazada 3 sağlık personeli ölümden döndü.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 23:08
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Kavşak üzerinde kontrolden çıkan ambulans yan yattı

Silivri'de ambulans kazası
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Kaza, akşam saat 20:00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri çıkışı Akören Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Devlet Hastanesine hasta nakli yapmak üzere gelen 112 ambulansı, kavşak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.

Araç içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Kaza yapan ambulans olay yerine gelen vinçle yoldan kaldırıldı. (İHA)

 

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