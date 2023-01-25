Lazio Milan'ı dağıttı, Napoli farkı açtı

İtalya Seria A'da 19. hafta maçında Lazio konuk ettiği Milan'a gol yağdırdı.
Maçın başından sonuna dek üstün bir futbol sergileyen Lazio, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta golleri 4. dakikada Milinkovic-Savic, 38. dakikada Zaccagni, 67. dakikada Luis Alberto ve 75. dakikada Felipe Anderson attı.
İtalya Serie A'da ikinci sıradaki Milan'la lider Napoli arasındaki puan farkı 12'ye çıktı.
Milan 38 puanda kalırken, üçüncü sıradaki Lazio'nun puanı 37 oldu.
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