Leke sivilce siyah nokta gibi cilt sorunlarını iyileştiriyor. Bu çayı içmeyen pişman olacak

Doğal ürünlerin popülerliği arttıkça, şifalı bitkiler de insanların dikkatini çekiyor.

Ancak, bu bitkilerin sağlığa etkilerini bilmeden önce bir doktora başvurmak çok önemli.

Kiraz sapı çayı, ciltte leke, sivilce, siyah nokta gibi sorunları gideren ve “Bu çayı içmezseniz çok şey kaçırırsınız” dedirten bir bitki olarak ortaya çıktı.

Kiraz sapı çayının yararları şunlardır:

Kiraz sapı vücuttaki iltihabı önleyerek böbrek ve idrar yollarının temiz kalmasına katkıda bulunur.

İdrar yollarında enfeksiyon riskini azaltır.

Vücuttaki ödemi giderir.

Toksinleri vücuttan atarak detoks etkisi yapar.

Potasyum içeriği sayesinde doğal bir idrar söktürücüdür.

Leke, sivilce, siyah nokta gibi cilt problemlerine iyi gelir.

Böbrekte kum ve taş oluşumunu önler.

İçildiğinde stres ve depresyon gibi durumları hafifletir. Uyku kalitesini artırır.

Vücuttaki yağ ve selülit oluşumuna karşı korur.

Regl dönemindeki şişkinlik ve ağrıları hafifletir.

Kiraz sapı çayı günde ne kadar içilmeli?

Kiraz sapı çayı da diğer besinler gibi fazla tüketildiğinde vücuda zarar verebilir. Bu yüzden kiraz sapı çayı kullanımını kısıtlamak gerekir. Özellikle kanı incelten ve idrarı artıran etkileri olan kiraz sapı çayının günde en fazla bir bardak içilmesi tavsiye edilir. Fazlası sağlık sorunlarına yol açabilir. Aşırı içilmesi durumunda vücuttaki suyun hızla kaybedilmesine ve dehidrasyona neden olabilir.

Kiraz sapı çayı ne zaman içilmeli?

Kiraz sapı çayını gün içinde istediğiniz zaman içebilirsiniz. Ödem ve idrar söktürücü etkileri nedeniyle aç karnına içilebilir. Mide rahatsızlığı olan kişilerin doktor tavsiyesiyle içmeleri önerilir.