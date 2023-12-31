Leman Sam hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Leman Sam, Lüleburgaz'da verdiği konser sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti.

Koronavirüs teşhisi konulan Leman Sam'ın hemen tedavisine başlandı.

Sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve gıda takviyesi aldığı ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık durumum iyi, istirahat ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum, Her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

LEMAN SAM KİMDİR?

22 Şubat 1951 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Rumeli kökenli bir ailenin çocuğu olan Sam’ın doğum adı Emine Leman Şenkan'dır.

Subay olan babasının mesleği sebebiyle çocukluk yıllarını Anadolu'nun değişik kentlerinde geçirmiştir. Lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Sam; tiyatro, mim, dans ve şan eğitimi aldı. 1967 yılında yaşı büyütülerek müzisyen Selim Sam ile evlenmiştir.

Şelale Şehnaz ve Türkdeniz Şevval verdiği iki kız çocuğu olmuştur. Tercümanlık, jimnastik hakemliği, çiçekçilik, tercümanlık, steno dersi vermek gibi birçok farklı iş yapmıştır. 1978'de eşinden boşanmıştır. Müzikle o zamana kadar amatör olarak uğraşan Leman Sam, profesyonel müzik kariyerine 1973 yılından sonra başlamıştır.

1979 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sınavını kazanan Sam, 1,5 yıl bu kurumda korist olarak çalışmış sonra İstanbul'un önemli gece kulüplerinden biri olan Günay Restaurant'ta 11 yıl şarkıcılık yapmıştır. Sıklıkla diplomatik konserler vermiştir.

1988'de ilk albümü yayımlanmış, Livaneli Şarkıları adlı bu ilk albümden sonra, 1990'da ikinci albümü Çağrı'yı çıkarmıştır. Günay Restaruant'taki sahne çalışmasını 1991'de sonlandırmıştır.

1992'de Ayak Sesleri adlı albümünü çıkararan Sam, “Anladım” adlı şarkısı ile popüler olmuştur.

Eski Fotoğraflar (1994), İlla (1998) albümlerinden sonra son olarak 2012 yılında Nereye Kadar adlı albümü çıkarmıştır.

Vizontele Tuuba adlı filmde Sam'ın hayatından esinlenerek onu tasvir eden bir role yer verilmişti.