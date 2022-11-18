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  • Boğaç Aksoy’dan haber var. Lenf kanseri ile mücadele ediyordu

Boğaç Aksoy’dan haber var. Lenf kanseri ile mücadele ediyordu

Lenf kanseri tedavisi nedeniyle bir süredir setlere ara veren ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, ekranlara geri döneceğini açıkladı. 

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:58
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Lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Boğaç Aksoy’dan haber var

Boğaç Aksoy’dan haber var. Lenf kanseri ile mücadele ediyordu
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Ekranın fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da ‘Volkan Komiser’ rolüyle hafızalara kazınan 33 yaşındaki Boğaç Aksoy, bir süre önce yakalandığı lenfomayı yendi. Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara vermişti.

SETLERE DÖNECEĞİNİN MÜJDESİNİ VERDİ

Sağlık sorunları nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Boğaç Aksoy, setlere yeniden döneceğinin müjdesini verdi.

Lenfoma kanserine yakalandığını duyurarak izleyicileri üzen Boğaç Aksoy, “Yeni projelerimiz var. Nazar değmesin şimdi anlatmayayım. Sinema filmi ve dijital platform için de teklifler var” diyerek kısa zaman içinde oyunculuğa geri döneceğini duyurdu.
 

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misafir
18.11.2022 11:56
Geçmiş olsun aslan oğul  
 
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