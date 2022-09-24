Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz’dan haber var. Lenfoma tedavisine başlamıştı

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Tedavi süreci başlayan 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını da duyurmuştu.

Basında çıkan haberlerin ardından Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"TEDAVİ SÜRECİ İYİ GEÇİYOR"

Hakan Özoğuz, twitter’da yaptığı paylaşımda "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.