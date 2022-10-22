Athena Gökhan: Kardeşimin hastalığı 3'üncü doz aşıdan sonra...

Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katılan şarkıcı Gökhan Özoğuz, geçen ay lenfomaya yakalandığı ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi olan kardeşi Hakan Özoğuz’un sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"3. DOZ AŞIDAN SONRA AGRESİFLEŞTİ"

Gökhan Özoğuz, “Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum” dedi.