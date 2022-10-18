Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber. Lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Tedavi gören başarılı müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.

Hakan Özoğuz'un son sağlık durumu merak ediliyordu.

"HASTALIĞI ATLATMAYA ÇOK YAKIN"

Gazeteci Arif Hür, "Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın.

Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek.

Başta Hakan Özoğuz olmak üzere tüm hastalara tez zamanda acil şifalar diliyorum..." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ VARSINIZ DOSTLAR"

Hakan Özoğuz geçtiğimiz ay şu açıklamayı yapmıştı:

"Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılıyor..."