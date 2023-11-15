Leon Goretzka: Galatasaray maçında bunu görmüştük

A Milli Futbol Takımı'nın, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de Almanya ile çıkacağı dostluk maçı öncesinde Alman futbolcular Leon Goretzka ve Serge Gnabry, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GORETZKA'NIN AÇIKLAMALARI;

-İyi bir kadromuz var, milli takımda rekabet her zaman son derece çetin. Herkesin performans sergilemesi önemli. Takıma yardımcı olabilecek niteliklere sahibim. Bunu ne zaman yapabileceğime teknik direktörümüz karar vermeli.

-Her şeyden önce bu harika maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Galatasaray'la oynadığımız maçta atmosferin nasıl olacağını biraz deneyimledik. Olimpiyat Stadı'nın biletleri tükenecek. Türk taraftarların takımlarını desteklemesi son derece etkileyici. Stadyum bir anda kazana dönüşüyor. Umarım futbol, bir futbol festivalini birlikte kutlayabilmemiz için gücünü kullanır.

GNABRY'NİN AÇIKLAMALARI;



-Tabii ki şu ana kadar biraz daha fazlasını bekliyordum. Verimlilik açısından önceki sezonlara göre geride kaldım ve kısmen sakatlığımdan dolayı henüz ritmimi bulamadım. Ancak önümüzdeki maçlara bakıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya, önceki formumu geliştirmeye devam edeceğim.

-Bir Bayern Münih teknik direktörünün milli teknik direktör olduğu durumlar geçmişte de vardı. Böyle bir durum olduğunda birbirinizi biraz daha iyi tanıyorsunuz. Her iki taraf da çoğu zaman diğerinin ne yaptığını biliyor. Julian tıpkı Bayern'deki gibi; hala aynı prensiplere sahip bir adam. Kulüp takımındaki gibi bir şeyleri her gün tekrarlayamamak elbette farklı bir durum. Motivasyonu olan ve birlikte çalışması eğlenceli bir teknik direktör.