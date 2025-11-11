Lothar Matthaus, Galatasaray forması giyen ve Alman Milli Takımı'na yeniden seçilen Leroy Sane ile ilgili çarpıcı sözler kullandı. Alman efsane, köşe yazısında kadroya geri dönen Leroy Sane'yi değerlendirdi.

İşte Matthaus'un Leroy Sane için yazdıklarından öne çıkanlar;

'BAYERN DÖNEMİNE BENZİYORDU'

"Leroy Sane, Alman milli takımına geri döndü. Galatasaray'daki son formu, Bayern Münih'teki önceki dönemine benziyordu. Bazen Frankfurt maçında olduğu gibi neredeyse görünmezken, diğer zamanlarda son iki veya üç maçta olduğu gibi daha belirgin bir rol oynadı."

'KADRO DIŞI BIRAKMAZDIM'

"Sane'yi kadro dışı bırakmazdım. Bir teknik direktör olarak oyuncuya güvenim olmalı. Birinin Türkiye'ye transfer olması onu daha kötü bir oyuncu yapmaz. Liglere göre yargılama yapmam, aksi takdirde -kışkırtıcı bir şekilde söylemek gerekirse; Premier Lig'de oynayan herkes milli takımda düzenli olarak 11'de oynamalı."

'SANE'YE NEDEN VERİLMESİN?'

"Türk Ligi, birçok insanın düşündüğünden daha güçlü. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Ajax gibi takımları yendi. Sane, Florian Wirtz'in Liverpool'da yaptığı gibi alışmak zorundaydı. Neden Wirtz'e zaman verilirken Sane'ye tanınmasın?"