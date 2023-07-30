Letgo ve Otoplus satıldı. Yeni sahibi belli oldu

Letgo tarafından 2020 yılında kurulan 2. el araç platformu Otoplus ile ilgili uzun zamandır gündemde bazı bilgiler dolaşmaktaydı.

İddialarda Otoplus'ın satılacağı belirtilmişti.

Borsatek.com'da yer alan bilgilere göre Hedef Filo, Letgo ve otoplus’ı satın aldı.

Habere göre sözlü anlaşma gerçekleşti. Ayrıca onay için Rekabet Kurumu’na başvuru geçtiğimiz hafta yapıldı. Şimdi ise Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Ayrıca Hedef Filo’nun sadece otoplus’ı değil Letgo’nun da tamamını satın aldığı iddiası yer aldı.