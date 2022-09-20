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Bayern Münih'te Lewandowski'nin yeri hala dolmadı

Almanya'nın son şampiyona Bayern Münih'te çatlak sesler yükselmeye başladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:53
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Lewandowski'nin yerinin dolmadığı Bavyera ekibi gelecek yaz döneminde Tottenham'dan Harry Kane'i kadrosuna katmak için menajeriyle temasa geçti

Bayern Münih'te Lewandowski'nin yeri hala dolmadı
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Bundesliga'da son olarak Augsburg'a kaybeden ve ligde 5. sıraya kadar gerileyen Bayern Münih'te kriz yaşanıyor. 

Nagelsmann'ın takımı, Bochum karşısında alnan 7-0'lık galibiyetten sonraski dört maçın üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti. 

Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in haberine göre; Bavyera ekibi gelecek yaz döneminde Tottenham'dan Harry Kane'i kadrosuna katmak için menajeriyle temasa geçti.

Yine habere göre; İngiliz forvet de bu ihtimale sıcak bakıyor. Bayern Münih'in bu transfer için olası 100 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalacağı belirtildi. 

HALA YERİ DOLMADI

Bayern Münih yönetiminden Lewandowski'nin ayrılığı sonrası taraftarlara güven veren açıklamalar gelmişti. Bavyera ekibi bu boşluğu doldurmaya gerek olmadığını düşünse de son maçlarda gol atmada yaşanılan sıkıntı öne çıktı. 

Diğer taraftan Barcelona'nın yolunu tutan Polonyalı Robert Lewandowski, Katalan ekibi adına çıktığı 8 maçta 11 gol ve 2 asiste ulaştı. 

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