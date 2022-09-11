''Barcelona Bayern Münih'i üç farklı skorla yenerse ikinci maçı çıplak izleyeceğim'' İtalyan spiker söz verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2022/23 sezonu, geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla birlikte başladı.

C GRUBUNDA ERKEN FİNAL

Devler Ligi'nin C Grubu'nda 13 Eylül Salı günü adeta erken final gibi bir maç oynanacak.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İspanya La Liga devi Barcelona'yı ağırlayacak.

Allianz Arena'da TSİ 22.00'da oynanacak karşılaşma öncesinde İtalyan spiker Diletta Leotta'dan ortalığı karıştıran bir açıklama geldi.

''ÇIPLAK İZLEYECEĞİM''

Ünlü spiker, Barcelona'nın Bayern Münih'i deplasmanda "üç farklı" mağlup etmesi halinde rövanş karşılaşmasını saha kenarında çıplak bir şekilde izleyeceğini ifade etti.

Leotta'nın bu iddiası sonrası, sosyal medya yıkıldı.