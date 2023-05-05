Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ve Meriç Aral evleniyor. Hayranları bu habere çok sevindi

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Keskin beş yıldır beraber olduğu Meriç Aral ile evlilik kararı aldı.

Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ve Meriç Aral evleniyor. Hayranları bu habere çok sevindi

2012 yılında yer aldığı Sultan dizisiyle ekran macerası başlayan ve Medcezir dizisi ile büyük çıkış yakalayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun’un unutulmaz ismi Serkan Keskin’den güzel haber geldi.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre 5 yıldır birlikte olan ikili geçen hafta ailelerini tanıştırdı. Çiftin bu yaz temmuz ayında nikah masasına oturması ve düğünün İstanbul’da gerçekleşmesi bekleniyor.

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2018 yılında aşk yaşamayan başlayan çiftin son pozları ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Meriç Aral'ın takipçileri fotoğrafa "Adam gibi adam İsmail abi", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.

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