Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Hakan Fidan ilk kez ‘Polat Alemdar’ hakkında konuştu! Kurtlar Vadisi esprisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisiyle ilgili Kurtlar Vadisi üzerinden yapılan espriler hakkında ilk kez konuştu. “Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok” diyen Fidan, “Kaderimiz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa’da ''Gençlik Aşkıyla Bursa'' programına katılarak gençlerin sorularını cevapladı.

"14 YAŞINDAN BERİ DEVLETTEYİM"

Fidan, kendisiyle ilgili çok sayıda Kurtlar Vadisi esprisi yapıldığını anlattı. Yapılan videolara artık alıştığını söyleyen Fidan, "Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz" şeklinde konuştu.

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BAKAN OLUNCA VİDEOLAR PATLADI

Fidan'ın özellikle Dışişleri Bakanlığı koltuğuna gelmesi sonrası sosyal medya platformlarında çok sayıda videoya konu olduğu görülmüştü.

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