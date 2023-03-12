Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından LGS sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS sınav tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, LGS tarihi belli oldu mu? 2023 LGS sınavı ne zaman?

Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından pek çok sınav tarihi belirlenmemişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 2023 LGS sınav tarihi belli oldu. Peki, 2023 LGS ne zaman?

2023 LGS NE ZAMAN?

Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklama sonrasında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav tarihini açıkladı.

Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da yapılacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

2023 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

Buna göre; 2023 LGS başvuruları için tarih, 13 Mart'ta yayımlanacak başvuru kılavuzu sonrasında belli olacak.