LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sınavı LGS oturumlarının sona ermesinin ardından LGS’ye giren öğrenciler LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sınavı LGS ardından öğrenciler LGS puanına ve başarı sıralamasına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman? 2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sınavı LGS 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Öğrenciler LGS’den aldıkları puanlara göre liselere yerleştirilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman?

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yılda Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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