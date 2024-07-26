LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı

Türkiye'de, depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilere yönelik eğitim desteği sürüyor. 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremzede öğrenciler için ayrılan 6 bin 805 Liselere Geçiş Sistemi kontenjanı, başvuru yapan her öğrenciye yer bulunarak tam kapasiteyle kullanıldı. Önceki yıl bu sayının 13 bin 795 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kontenjanlarda önemli bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Eğitim-İş Hatay 1 Nolu Şube Başkanı Edip Hizmetçi, Hatay'daki zor yaşam koşulları ve okulların yetersiz fiziki imkanlarına dikkat çekerek, okul birleştirmelerinin eğitimdeki sorunları artırdığını ve popüler liselerin yerleştirme puanlarının düşmesinin öğrenci başarısına olumsuz yansıdığını belirtti. Ailelerin zorluklara rağmen memleketlerinden ayrılmak istemediğini ifade etti.

Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu ise, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de yaşam koşullarının iyileşmesinin, diğer illere göre daha az tercih edilmesinin sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Ekonomik faktörlerin de öğrencilerin kendi illerinde eğitim görmeyi tercih etmelerinde etkili olabileceğini ekledi.