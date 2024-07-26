Hayvancılığın desteklenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayvancılığın desteklenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Türkiye'de hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir gelişme, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni destekleme kararlarının Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle duyuruldu.

2024 ile 2026 yıllarını kapsayan bu yeni düzenleme, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile su ürünleri üreticilerine yönelik mali teşvikleri içeriyor. Bakanlık, sektörün sürdürülebilirliğini ve üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen bu adımlarla, hayvancılık alanında ulusal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Yayımlanan karar, çiftçilerin ve üreticilerin uzun vadeli planlama yapabilmeleri için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda hayvancılık endüstrisinin genel verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak.

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