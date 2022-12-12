﻿Bu besin libidoyu artırıyor

Bal kabağının tam mevsimi. Potasyum ve lifin güçlü bir bileşimi olan balkabağını yemek en başta kalbe iyi geliyor. Erkekleri ilgilendiren yanı ise libidoyu artırması. Bunun nedeni kan basıncını dengelemesi



ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Balkabağı, sağlıklı gözleri, cildi ve bağışıklığı destekleyen güçlü bir antioksidan. Beta-karoten, meyve ve sebzelerde bulunan ve aynı zamanda antioksidan görevi gören bir pigment sınıfı olan bir karotenoid türü.

LİBİDOYU KUVVETLENDİRİYOR

Lif ve potasyum açısından zengin olan balkabağı sperm sayısı ve kalitesini artırıyor, testosteronu ve libidoyu yükseltiyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ KILIYOR

Balkabağı, demir ve A, C ve E vitaminleri gibi bağışıklık güçlendirici besinler açısından zengin bir kaynak. Özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde çok önemli. Bazı besinler bağışıklığınız için yararlı.

İLTİHAPLANMAYI ÖNLÜYOR

Balkabağının içindeki beta-karoten vücutta biriken iltihabı kurutuyor. Kalp hastalığı riskini azaltabiliyor.

POTASYUM ZENGİNİ

Kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Potasyum açısından zengin bir diyet, böbreklerin fazla sodyum salgılamasına neden olarak, hipertansiyonu olan ya da hipertansiyon riski taşıyanlarda kan basıncını düşürüyor.