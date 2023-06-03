Libya’da ordu sığınmacıları tır kasalarında götürüp sınır dışı ediyor

Editör: Özlem Kıral



Türkiye'den sonra en çok sığınmacı sorunu yaşayan ülkeler bir bir sığınmacıları ülkelerinden gönderiyorlar.



Geçtiğimiz günlerde Lübnan'dan çarpıcı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Kamyon kasalarına doldurulan Suriyeliler, ülkelerine geri gönderilmişti.



TIR KASASINA DOLDURUP GÖNDERDİLER

Bu sefer benzer görüntüler Libya’dan geldi. Libya ordusu, ülkeye kaçak yollarla giren sığınmacıları tır kasalarına doldurup sınır dışı etti.



Ordunun kontrolünde yapılan geri göndermede sığınmacılar tek sıra haline getirilerek geri gönderme merkezlerine götürüldü.