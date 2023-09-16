Libya’da sel sonrası çöllerde kalıcı göl oluştu. İşte çölden görüntüler

Libya’da meydana gelen ve 11 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası çölde kalıcı göller oluştu. Göle dönen çölden görüntüler ortaya çıktı.

Libya’da sel sonrası çöllerde kalıcı göl oluştu. İşte çölden görüntüler

Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' kasırgası sonrası çöl göle döndü. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

libya-yi-vuran-kasirga-colleri-gole-cevirdi-16334289-8377-m.jpg

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Felakette ölü sayısı 11 bin 300'ü bulurken, Derne'nin yakınında bulunan çöl göle döndü.

libya-yi-vuran-kasirga-colleri-gole-cevirdi-16334289-6332-m.jpg

Sel felaketinin ardından göle dönen çölden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne derdi. Binlerce kişinin öldüğü ve kaybolduğu felakette çölün ortasından geçen yolda kamyon ve tırların devrildiği görüntülere yansıdı.

libya-yi-vuran-kasirga-colleri-gole-cevirdi-16334289-2456-m.jpg

Ordu ve hükümet liderleri, birkaç gün önce helikopterle bölgeye gelerek koşullarını inceledi ve bölgeye kurtarma ekipleri ve yardım gönderileceğini belirtti. Yetkililer, suyun boşaltılması ve yolların ve patikaların açılması yönünde talimatlar verdi.

libya-yi-vuran-kasirga-colleri-gole-cevirdi-16334289-5301-m.jpg

İlgili Haberler
Libya’da selin vurduğu anlar ortaya çıktı
Libya’da selin vurduğu anlar ortaya çıktı
Libya’daki sel felaketinin ardından Sahra Çölü’nde küçük göller oluştu
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı. Efsane sanatçının oğlu da Survivor’da Magazin
Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı. Efsane sanatçının oğlu da Survivor’da
3 canın bedeli 6 yıl 8 ay hapis. Katliam gibi kazada şoföre ‘iyi hal’ indirimi Güncel
3 canın bedeli 6 yıl 8 ay hapis. Katliam gibi kazada şoföre ‘iyi hal’ indirimi
Seçimde Erdoğan söz vermişti, hani mülakat kaldırılacaktı? Mülakatta aynı tas aynı hamam Güncel
Seçimde Erdoğan söz vermişti, hani mülakat kaldırılacaktı? Mülakatta aynı tas aynı hamam
Usta oyuncu Mehmet Ulay son yolculuğuna uğurlandı Magazin
Usta oyuncu Mehmet Ulay son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması Spor
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması
25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi Güncel
25 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Murat Muratoğlu Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'la ilgili kötü haberi verdi Ekonomi
Murat Muratoğlu Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'la ilgili kötü haberi verdi