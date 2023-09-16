Libya’da sel sonrası çöllerde kalıcı göl oluştu. İşte çölden görüntüler

Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' kasırgası sonrası çöl göle döndü. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Felakette ölü sayısı 11 bin 300'ü bulurken, Derne'nin yakınında bulunan çöl göle döndü.

Sel felaketinin ardından göle dönen çölden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne derdi. Binlerce kişinin öldüğü ve kaybolduğu felakette çölün ortasından geçen yolda kamyon ve tırların devrildiği görüntülere yansıdı.

Ordu ve hükümet liderleri, birkaç gün önce helikopterle bölgeye gelerek koşullarını inceledi ve bölgeye kurtarma ekipleri ve yardım gönderileceğini belirtti. Yetkililer, suyun boşaltılması ve yolların ve patikaların açılması yönünde talimatlar verdi.