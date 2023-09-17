Libya'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi. 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti

Libya’da çıkan Daniel fırtınası nedeniyle resmi rakamlara göre 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Libya'daki afetin boyutunu Dron görüntüleri gözler önüne serdi. Halkın tamamının kenti terk etmesiyle Derne hayalet şehri andırmaya başladı.

Libya'daki sel felaketinin boyutu havadan görüntülendi. 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Felakette 11 binden fazla insan hayatını kaybetti. Sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentindeki yıkım dronlarla havadan görüntülendi.

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EVLER VE ARAÇLAR ENKAZA DÖNDÜ

Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor. Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Sokak ve evlerin balçık deryasına döndüğü kentte yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi. Bazı araçların üst katlardaki evlere girdiği, bazı marketlerin su altında kalmasıyla birçok gıda maddesinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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