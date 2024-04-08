Liderlerin bayram programları belli oldu

Ramazan Bayramına kısa bir süre kala siyasi partilerin genel başkanlarının bayram programları da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı boyunca programı bulunmazken Erdoğan’ın ailesi ile Ankara dışında olacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecekken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayram boyunca Ankara'da olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara’da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise İstanbul’da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçireceği, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edeceği ve genel merkezde partililerle bayramlaşacağı öğrenildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma genel merkezde partililerle bayramlaşmak için buluşacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da geçirecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bayramda memleketi Yalova'nın Elmacık köyünde olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı ailesiyle Ankara'da karşılaması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.