Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili. Vücutta virüsten eser bırakmıyor. Bağışıklığı dipçik gibi yapıyor

Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili olan alıç sirkesinin mucize faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Limon ve greyfurttan 10 kat daha etkili. Vücutta virüsten eser bırakmıyor. Bağışıklığı dipçik gibi yapıyor

Editör: Abdullah Keleş

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Alıç sirkesi üretimi için uygun bir ortam yaratıldığında, pH değeri düzenlenir ve sonuçta sağlık için birçok fayda sunan bir ürün elde edildiği bildirildi.

Organik doğası ve sayısız faydası, alıç sirkesini mutfaklarda sıkça kullanılan bir malzeme haline getirildiğinin altı çizildi.

Hem lezzeti hem de sağlık yararlarıyla öne çıkan alıç sirkesi, mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediği vurgulandı.

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ALIÇ SİRKESİ NEDİR?

Alıç sirkesi, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yetişen yabani bir bitki olan alıçtan elde edilen değerli bir yan üründür. Alıç sirkesi, organik doğası ve sayısız faydasıyla mutfaklarda sıkça kullanılır.

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Alıç sirkesi, C vitamini ve fenolik maddeler bakımından zengin bir besindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve soğuk algınlığı, grip veya alerji gibi hastalıkları hafifletmeye yardımcı olur. Kalp atışını düzenleyerek kalp sağlığına katkıda bulunur.

Oksidatif strese karşı koruyucu etkisi vardır ve bunun sonucunda ortaya çıkan kronik hastalıkların önlenmesine destek olur.

Kandaki kötü kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyesini düşürerek karaciğer yağlanmasının önüne geçmeye yardımcı olur. Safra salgısını artırarak yağlı gıdaların sindirilmesini kolaylaştırır.

Antikor dengesini sağlayarak otoimmun hastalıkların oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

Anti-mikrobiyal özelliği ile zararlı mikroorganizmaları yok etmeye yardımcı olur. Hormon ve salgı dengesini sağlayarak stres, uykusuzluk ve depresyon gibi belirtileri azaltmaya yardımcı olur.

ALIÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Üzüm sirkesi, sofralarda salata, çiğ sebze ve diğer yemeklerle birlikte sıkça tüketilen bir sirke türüdür.

Alıç sirkesi ise meyve asidinin farklı bir lezzete sahip olması nedeniyle daha çok tek başına kullanılmayı tercih eder.

Bitkisel sirkenin faydalarından yararlanmak için alkali içeren içeceklerle karıştırmamak gerekir.

En uygun kullanım şekli, bir bardak suya belirli miktarda alıç sirkesi ekleyerek içmektir.

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