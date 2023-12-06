Kendisi 30 kuruş kabuğu 17 TL. Duyan limon kabuğunu altın gibi saklıyor

Bahçede kilosu 30 kuruşa kadar düşen limonun kabuğunun kilosunun 17 liradan satıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Kendisi 30 kuruş kabuğu 17 TL. Duyan limon kabuğunu altın gibi saklıyor

Adana Kozan'da limonun kilosu 30 kuruşa kadar düşünce çiftçi ne yapacağını şaşırdı.

Bazı çiftçiler ağaçları kesti, kimi de limonları dere yatağına döktü.

“LİMONUN KABUĞU KENDİNDEN DAHA DEĞERLİ”

Yaklaşık 4 ton limonunun çöpe gitmemesi için evinin önüne döktüren Aysel Kurt, "Çöpe atılmasına vicdanım el vermedi. Üreticinin emeğinin bir şekilde karşılık bulmasını istiyorum.

Burada yaklaşık 4 ton limon var. Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz.

Geçen sene kabuk 17 TL’den satılıyordu, bu yıl da aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli. Bu üründen limonata, limon dondurması, kabuğunu rendeleyip dondurma yapılıyor.

Çok fazla kullanım alanı var. Bunu saklamak zor suyu çabuk bozuluyor. Fabrikanın olması gerekiyor" diye konuştu.

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