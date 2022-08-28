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Taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi! Linç girişimini polis güçlükle önledi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 19 yaşındaki bir kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, linç girişimini büyük güçlükle engelledi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 05:10
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Linç girişimini polis güçlükle önledi! Taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi

Taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi! Linç girişimini polis güçlükle önledi
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Şırnak Silopi'de söz 19 yaşındaki bir gence sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı, civardakiler tarafından linç edilmek istendi.

Silopi'de19 yaşındaki R.S.’ye sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından linç edilmek istenen İ.Ç.’yi (34), polis ekipleri güçlükle kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Sanat Sokağı’nda meydana geldi. R.S., kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.’yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.Ç.’yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alan polis ekipleri, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı.

Silopi'de taciz iddiasına linç girişimi

Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, tacize uğrayan genç kızın ailesi ve akrabalarının saldırısına uğradı.

Yaklaşık 1 saat yaşanan arbedenin ardından şüpheli İ.Ç. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA / DHA)

Silopi'de taciz iddiasına linç girişimi

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