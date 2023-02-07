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Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı

Fenerbahçeli Lincoln Henrique, evinde depremden etkilenen bir aileyi misafir etmek istediğini bildirdi

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:32
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Lincoln Henrique'den vefa

Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evini depremden etkilenen çocuklu bir aileye açtığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul’a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" 

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﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
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