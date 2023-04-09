﻿Listeler verildikten sonra sırada ne var?

Muhalefet, birlikteliklerinin başından beri ileri sürdüğü parlamenter sisteme dönüş vaadini gerçekleştirmek adına gereken Meclis aritmetiğini tutturmak için tüm hesapları yapıyor. Ancak anayasa değişikliğini doğrudan Meclis'te gerçekleştirmeyi sağlayacak 400 milletvekilini elde etmek şöyle dursun, anayasa değişikliğini referanduma götürmek için gereken 360 milletvekilini tutturmak dahi pek kolay değil.

Hatta öyle ki, son bir yıldır yapılan anketlere göre Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da mecliste 301 milletvekili kazanmak anlamına gelen basit çoğunluğu sağlayamıyor.

Ancak bu sayıya yaklaşmak için sıkı bir matematik hesabı yapılıyor.

Hesabın nasıl yapıldığı bugün görülecek. Milletvekili aday listelerinin teslimi bugün saat 17.00'de sona eriyor. Bu da belki de bu yazıyı okuduğunuz saatlerde tüm listelerin teslim edildiği anlamına geliyor.

Peki, bundan sonra ne olacak?

Noksanlıklar, itirazlar, incelemeler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), salı gününe kadar partilerin sunduğu aday listelerini (ve bağımsız adayların başvurularını) inceleyecek ve başvuruda noksanlık varsa bu noksanlıkların tamamlanmasını isteyecek.

Cuma günü ise, eksikliklerin giderilmesi için son gün.

Bu süreçte bizler siyasi partilerin açıkladığı listelerden haberdar olacağız ancak resmî bilgiye 15 Nisan'da ulaşacağız.

15 Nisan Cumartesi günü, YSK geçici aday listelerinin incelemesini tamamlayacak ve listeler Resmî Gazete'de yayımlanacak, ilan edilecek.

Tabii böylece listelere yapılacak itirazlar için de süre başlamış olacak.

Hemen ertesi gün 15.00'te ise, bu itiraz süreci sona eriyor ve il seçim kurulları da itirazları aynı gün karara bağlıyor.

17 Nisan Pazartesi günü, bu kararlara karşı YSK'ya yapılacak itirazların da geçici aday listelerinde tespit edilen noksanlıkların giderilmesinin de son günü. İtirazlar da ertesi gün karara bağlanacak.

Nihayet, eksikliklerin tamamlanarak YSK'ya bildirilmesi için son gün olan 19 Nisan Çarşamba günü kesin aday listeleri de Resmî Gazete'de yayımlanıyor ve böylece listeler kesinleşiyor.

Ortak listelerle tek bir hedefe

Son dönem gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarına göre yapılan hesaplamalar ve türlü olasılıkları dikkate alan simülasyonlar, ortak liste tercihinin Millet İttifakı için avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu durumda seçmen psikolojini doğru yönlendirmek büyük önem arz ediyor.

Seçmene desteklediği partinin dışında bir partiye mühür basması için, ortak hedef ve ortak kazancın, kazanımların iyi anlatılması gerekiyor.

Şahsen, bunun zor olacağını düşünmüyorum. Sonuçta oy yine ittifak içerisindeki bir partinin logosuna basılmış olacak. Seçmenler, kendi partilerinin dışındaki diğer ittifak içi partileri bu süreçte büyük oranda benimsediler zaten.

Seçmene anlatılması gereken, "değişim" için yapılması lazım olan ne ise onun yapıldığı ve bu değişim için ön yargıların bir kenara bırakılması gerektiği.