Litvanya, Belarus sınırındaki önlemlerini artırıyor

Litvanya hükümeti, Belarus ile Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarının 18 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

KAYNAK: İHA
Litvanya, Belarus sınırındaki önlemlerini artırıyor

Litvanya, Rus paralı asker grubu Wagner’in Belarus’a geçmesinin ardından sınırda önlemleri arttırıyor. Vilnius yönetimi, komşusu Belarus ile olan 6 sınır geçiş noktasından 2’sini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Ticari araçlar tarafından kullanılmayan Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarının 18 Ağustos’tan itibaren geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Trafiğin Medininkai sınır kapısına yönlendirileceği belirtildi.

Litvanya Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı Komutanı Rustamas Liubajevas ise Belarus'ta 4 bin 500 civarında Wagner savaşçısı olabileceğine, bunların bir kısmının Litvanya ve Polonya sınırlarına yakın noktalarda konuşlanmış olabileceğine dikkat çekti.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Denizde boğulan teknik direktör Sakıp Özberk'e son görev. Gözyaşları sel oldu Spor
Denizde boğulan teknik direktör Sakıp Özberk'e son görev. Gözyaşları sel oldu
Sivilce lekelerini geçiren şifalı bitkiler ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sivilce lekelerini geçiren şifalı bitkiler ortaya çıktı
Azerbaycan, ülkeye girmeye çalışan Ermeni grubu durdurdu Dünya
Azerbaycan, ülkeye girmeye çalışan Ermeni grubu durdurdu
Bursa'da trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti Güncel
Bursa'da trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Baygın haldeki kızını hastaneye getirdi, doktor bulamadı Güncel
Baygın haldeki kızını hastaneye getirdi, doktor bulamadı
Yangın çıkan biçerdöverde yangın Güncel
Yangın çıkan biçerdöverde yangın
Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı 1417 kilogram atık çıkarıldı Güncel
Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı 1417 kilogram atık çıkarıldı