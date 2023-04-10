10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool oyuncusuna dirsek atan hakeme skandal ceza

Liverpool oyuncusuna dirsek atan hakeme skandal ceza

Liverpool-Arsenal mücadelesinde skandal bir olay yaşandı. Liverpool sol beki Andrew Robertson'a dirsek attığı gerekçesiyle yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'e soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında yardımcı hakemin hiçbir maçta görev alamayacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 14:27
Takip Et

Liverpool oyuncusuna vuran hakeme ceza gecikmedi

Liverpool oyuncusuna dirsek atan hakeme skandal ceza
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig'de Liverpool- Arsenal ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı sonunda ilginç bir an yaşandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA MAÇ YOK
Dev karşılaşmasının ilk yarısının sonunda Liverpool'un sol beki Andrew Robertson'ın itirazı sonrası yardımcı hakem Constantine Hatzidakis , oyuncuya dirsek attı. İngiltere Futbol Federasyonu, hakem için kararını verdi. Constantine Hatzidakis'in, soruşturma boyunca hiçbir maçta görev almayacağını açıkladı.

ARSENAL ZİRVEDE KAN KAYBETTİ
Öte yandan mücadele 2-2 sonuçlandı. Arsenal Martinelli ve Jesus ile 2-0 öne geçse de Salah ve Firmino'nun golleri eşitliği getirdi. Arsenal, 73 puanda kaldı. Liverpool ise 44 puanda 8. sıradaki yerini korudu.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
4
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
5
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
7
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Jorge Jesus'un Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına yaptığı konuşma ortaya çıktı
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şimdi de 3'e katlanabilir telefon çıkıyor. İşte o model
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
﻿Göztepe play-off'a koşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.