Liverpool oyuncusuna dirsek atan hakeme skandal ceza

İngiltere Premier Lig'de Liverpool- Arsenal ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı sonunda ilginç bir an yaşandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA MAÇ YOK

Dev karşılaşmasının ilk yarısının sonunda Liverpool'un sol beki Andrew Robertson'ın itirazı sonrası yardımcı hakem Constantine Hatzidakis , oyuncuya dirsek attı. İngiltere Futbol Federasyonu, hakem için kararını verdi. Constantine Hatzidakis'in, soruşturma boyunca hiçbir maçta görev almayacağını açıkladı.

ARSENAL ZİRVEDE KAN KAYBETTİ

Öte yandan mücadele 2-2 sonuçlandı. Arsenal Martinelli ve Jesus ile 2-0 öne geçse de Salah ve Firmino'nun golleri eşitliği getirdi. Arsenal, 73 puanda kaldı. Liverpool ise 44 puanda 8. sıradaki yerini korudu.