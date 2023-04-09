Liverpool küllerinden doğdu. 2-0 yenik duruma düştüğü Arsenal'i elinden kaçırdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Özenmemek elde değil.

Hayran kalmamak hiç değil.

Maçtan önce 1989'daki Hillsborough Faciası'nda hayatını kaybeden 97 Liverpool taraftarı için saygı duruşu yapıldı.

Statta çıt çıkmadı.

Adeta sessizliğin sessizliği vardı.

Sinek uçsa duyulacaktı adeta.

Bizim statlarda örnek alına.

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Premier Lig'de Manchester City ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren Arsenal'in zorlu Liverpool deplasmanında ne yapacağı merak konusuydu.

Topçular maça öyle hızlı başladılar ki, sağlı sollu ataklarla ilk 30 dakikada Liverpool kalesine 2 gol sığdırdılar.

DÖRT PASTA DERSLİK GOL

Savunmayı sağlam tutan ve sahasından çok hızlı çıkan Arsenal, kalecilerin başbelalısı Martinelli, Jesus ve Saka ile önemli pozisyonlar yakaladı.

Özellikle iki Brezilyalı Gabriel Martinelli ile Gabriel Jesus çok etkiliydi.

8.dakikada Gabriel Martinelli'nin 4 pasta attığı gol derslik nitelikteydi.

Savunmasından çok hızlı çıkan Arsenal uzun paslarla Martinelli'yi topla buluşturdu, son 7 maçta gol atmayı başaran sambacı yine boş geçmedi, 8'de 8 yaptı:0-1

Dakikalar 30'u gösterdiğinde bir başka Gabriel çıktı sahneye.

Gabriel Martinelli'nin asistinde Gabriel Jesus harika bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

TESLİM OLMAMAKTA ASIL MESELE

İlk yarım saatte 2 gol yiyen Liverpool "mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta asıl mesele" dercesine teslim olmadı.

Anfield'te seyircisini de arkasına alan Kırmızı Anka Kuşu oyuna ağırlığını koydu.

Artık sahada kıran kırana bir mücadele vardı.

Liverpool'un vites yükseltmesi beklenen golü getirdi. 42.dakikada büyük maçların ismi, golü koklayan Mısırlı Muhammed Salah usta bir vuruşla farkı bire indirdi: 2-1

Bu golle umutlanan Liverpool Arsenal kalesine öyle yüklendi ki, Topçuları adeta sahasına hapsetti.

53.dakikada Jota'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Salah kaçırdı.

Kaçan penaltıya rağmen Liverpool freni patlamış kamyon gibi indi Arsenal kalesine.

81.dakikada Jones kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen yüzde yüzlük golü kaçırdı.

Ama 87.dakikada Anfield'in kralı, Brezilyalı tecrübe Firmino kaçırmadı ve eşitliği sağladı:2-2

Son dakikalarda önce Salah, ardından Jones fırsatları kaçırmasa lider Arsenal Anfield'en puansız dönecekti.

Liverpool'un lakabı Kırmızı Anka Kuşu.

Biliyorsunuz, mitolojide Anka Kuşu ölümsüzdür.

Hep küllerinden doğar.

Liverpool bu akşam küllerinden doğdu.

2-0 yenik duruma düşmesine rağmen ayağa kalktı ve Arsenal'i elinden kaçırdı.

Kaçan penaltı, çizgiden çevrilen toplar olmasa Arsenal acı bir yenilgi alacaktı.

Lider beraberliğe şükretmek zorunda kaldı.