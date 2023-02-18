Liverpool kazandı. Newcastle 17 maç sonra yenildi

İngiltere Premier Lig'de 17 maç yenilmeyen Newcastle United'ın serisini Liverpool bitirdi.

Liverpool, deplasmanda rakibini 2-0 yendi.

Maçtan önce Hatay'da depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için saygı duruşunda bulunuldu.

Maça hızlı başlayan Liverpool, 10. dakikada Nunez'le öne geçti. 17. dakikada bu kez sahneye Gakpo çıktı ve durumu 2-0 yaptı.

Newcastle United'da kaleci Pope 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısında eksik rakibi karşısında skoru koruyan Liverpool, sahadan 2-0 galip ayrıldı.