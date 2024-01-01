Gupse Özay’ın yazıp başrolünü oynadığı Lohusa filminin vizyon tarihi belli oldu. Lohusa bir kadını anlatan filmde Gupse Özay’a eşi rolünde Onur Güçay eşlik ediyor. Peki, Lohusa filmi konusu nedir? Gupse Özay’ın Lohusa filmi fragmanı yayınlandı mı?

LOHUSA KONUSU NEDİR?

Deliha ve Görünce filmlerine imza atan Gupse Özay şimdi de Lohusa filmiyle karşımıza çıkıyor.

Çocuk büyütmenin zorluklarına odaklanılan filmde hamilelik dönemi ve sonrasında lohusa döneminden geçen bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Sakin bir hamilelik dönemi hayalleri kuran kadının panik bir eşle imtihanı komik bir dille anlatılacak.

LOHUSA OYUNCU KADROSU

Lohusa filminde Gupse Özay’a eşi rolünde Onur Güçay eşlik ediyor.

LOHUSA NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Başrollerinde Gupse Özay ve Onur Güçay’ın yer aldığı Lohusa filmi 19 Ocak’ta vizyona girecek.