Düşük neden olur

Kaynak: İHA Muhabir: Hamza Özalkuş
Düşük neden olur
Hamilelikte düşük anne adayları ve dolayısıyla babaları üzer. Peki, düşük neden olur, nu yapmalı? Uzmanı açıkladı...

Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, “Düşüklerin en önemli nedeni hamilelikte yaşanan enfeksiyonlardır” dedi ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

“ Hamilelik takibi süreci çok öneli. Kan grubu, pelvik USG, tam idrar ve kan tahlili, rutin biyokimya ve pıhtılaşma faktörlerinin yanında izlenmesi şarttır. Özellikle enfeksiyona dayalı takip olan TORCH da öyle. Yani, Toxoplasma, Kızamıkçık, Sitomegalovirüs ve Herpes testleri.
Gebelikle rahim genişlıyor ve idrar kesesine baskı yapıyor. İdrar vücuttan tam olarak atılmadığından eneksiyona neden oluyor. Vajinadaki flora değişiyor. Ayrıca sık cinsel ilişkiye girmemek gerekiyor. Hormonal değişiklikler, bağışıklık sisteminin baskılanması, az su tüketilmesi de en önemli nedenler arasında”

Alver, tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek yetmezliklerine ve düşüğe neden olabileceğinin altını çizerek şunları söyledi:

“İdrar yaparken yanma, idrar tutamama, vajinal akıntı ve kaşıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı, kasıklarda ağrı, mide bulantısı, yüksek ateş varsa hekime görülmelidir”

İYİ PİŞMEMİŞ ET DÜŞÜK YAPAR MI

Dr. Alver iyi pişmemiş et ile ilgili de bilgi verdi:

“ Hamilelik sürecinde salam, sosis gibi çiğ et yenilmemelidir. Özellikle konserve ton balığı tavuk, ciğer, kırmızı et ve balık gibi etlerin iyi pişirilmelidir. Pişirilmezse pek çok parazit ve bakterinin anne adayına buluşmasına neden olur. Bunlar hastalık yapıcı mikroorganizmalardır. bebeğin karaciğer, kalp ve beynine yerleşerek sistemik hastalıklara neden olur. Hatta düşüklere ve ölüme bile neden olur."

İHA

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