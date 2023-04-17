Lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan ayında iftar sonrası sofralarda Lokma tatlısını sıkça görüyoruz. Lokma yapmak isteyenler lokma tatlısı tarifini ve lokma’nın püf noktalarını araştırıyor. Peki, lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Lokma nasıl yapılır? Lokma tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından lokma’yı iftar sonrası sofraları süslüyor. Lokma tatlısını yapmak isteyenler lokma tatlısının tarifini ve lokma tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için lokma tatlısının yapılışını ve lokma tatlısının püf noktalarını derledik. İşte lokma tatlısı tarifi..

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LOKMA MALZEMELERİ NELER?

- 2 su bardağı un

- 1 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 yemek kaşığı şeker

- 1 litre sıvı yağ

Şerbeti için:

- 3 su bardağı toz şeker

- 3 su bardağı su

- 1 dilim limon

LOKMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak, hamur için un, kuru maya, tuz ve şeker karıştırılır.

Karışıma yavaş yavaş su eklenerek hamur yoğrulur. Yoğurma işlemi, hamurun elastik bir hale gelene kadar sürdürülür.

Yoğrulan hamur, üstü kapalı bir şekilde 1 saat kadar mayalanması için bekletilir.

Şerbet için, toz şeker ve su karıştırılarak kaynatılır. Limon dilimi de eklenerek karıştırılır ve soğumaya bırakılır.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır ve elde yuvarlanarak, yağda kızartılır.

Kızaran hamurlar, delikli kepçe yardımıyla şerbete atılır ve şerbette birkaç dakika bekletildikten sonra servis edilir.

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