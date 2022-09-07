Londra'da saldırı: Parlamento binasını boyadılar

Londra'da Hayvan hakları savunucuları İngiltere’nin başkenti Londra’da parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 10 kişilik hayvan hakları savunucusu, İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss’ın parlamentoya geçişi sırasında eylemlerini gerçekleştirdi. Parlamento binasına boya fırlatan savunucular daha sonrasında kendilerini yerlere attı.

SADECE İNSANLAR DİNLESİN

Eylemciler arasında bulunan ismini vermek istemeyen bir kişi, “Zamanımızın en büyük sorunu olan iklim değişikliği sebebiyle süt hayvancılığının da etkilendiğini düşünüyorum. Liz Truss bu konuyla ilgili harekete geçmeli. Bizler sadece insanların dinlemesini istiyoruz.” dedi.