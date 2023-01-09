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Herkes pantolonsuz metroya bindi

New York'ta başlayan ve dünyaya yayılan 'Pantolonsuz Metro Günü', dün İngiltere'nin başkenti Londra'da kutlandı. İnsanlar, sadece alt iç çamaşırlarıyla metroda yolculuk yaptılar.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:11
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Londra'da herkes pantolonsuz metroya bindi. Pantolonsuz Metro Günü kutlandı

Herkes pantolonsuz metroya bindi
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Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemi arasından sonra yeniden kutlandı. Dün Londra metrosunda pek çok kişi, üstlerinde giysileri ve montları, altlarında ise sadece külotlarıyla metro yolculuğu yaptı.

Uluslararası bir eğlence etkinliği olan Pantolonsuz Günü, salgından sonra ilk kez yapıldı.

Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, pantolonsuz yolcular dün öğleden sonra Çin Mahallesi durağında bir araya gelerek yolculuklarına başladı.

Bu ilginç ‘meydan okuma’ etkinliği ilk kez 2002’de New York’ta başladı ve uluslararası bir fenomene dönüştü.

Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve “ahmaklığı kutlamayı” amaçlayan Pantolonsuz Metroya Binme Günü dünyaya yayıldı.

Etkinlikte, pantolonlarını çıkaran ve sadece iç çamaşırlarıyla kalan insanlar, birbirlerine bakmadan normal bir şekilde yolculuklarını sürdürüyor.

İngiltere'de Pantolonsuz Metro Yolculuğu, 2009 yılında başladı ve ABD'deki Improv Everywhere'in hareketinden ilham aldı.

Eğlenceli geleneği sürdüren Londralılar dün, belli metro istasyonlarında bir araya gelerek pantolonlarını çıkardı ve iç çamaşırlarıyla yollarına devam etti.

 

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