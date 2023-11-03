Londra’da kira bedelleri 2.587 Pound’a kadar yükseldi

İngiltere'nin resmi araştırma şirketi London Datastore verilerine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde yeni kiracılar için ortalama kira bedeli 1.757 Pound iken, 2023’ün ikinci çeyreğinde yaşanan rekor artışlarla kiralar ortalama 2.587 Pound'a yükseldi. Türkiye'deki yatırımcılara döviz bazında kira geliri ve yurt dışında kârlı yatırımlar konusunda yol gösterici olan gayrimenkul danışmanlık firması İngiltere Investments, İngiltere'nin öncü inşaat firmalarından Knight Dragon'un Avrupa’nın en büyük projesi Greenwich Peninsula Projesi'nin Türkiye lansmanını 4-5 Kasım’da Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştireceğini duyurdu.

London Datastore tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yeni kiracılara ait. Londra’da yeni kiraya çıkanlar, Haziran ayında gelirinin ortalama %37,3'ünü kiraya harcadı. Bu oran 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek rakam ve İngiltere'nin genelindeki %31,9'un oldukça üzerinde olarak yorumlandı. Londra’daki gayrimenkul değerlerindeki istikrarlı artış ve yatırımcılara dövizle kira getirisi imkanı sebebiyle bölgedeki gayrimenkul yatırımlarının oldukça cazip hale geldiğini belirten İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, "Türk yatırımcılarımızın yurt dışındaki fırsatlardan haberdar olmaları için İngiltere’nin en büyük inşaat firmaları ile belirli aralıklarla gayrimenkul yatırım etkinlikleri düzenliyoruz. Şimdilik sadece İstanbul’da düzenlediğimiz etkinliklerimizi ilerleyen zamanlarda diğer büyük şehirlerimizde de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

“Türk yatırımcılarımızı güvenilir inşaat firmalarına yönlendiriyoruz”

Türk yatırımcılara kârlı yatırımlar yapmaları için İngiltere'nin güvenilir büyük inşaat markalarının projeleriyle ilgili lansmanlar düzenlediklerinin altını çizen İngiltere İsmail Gürkan, “Yurt dışında yatırım yapmak isteyen ancak cesaret edemeyen yatırımcılar var. Markaların güvenilirliğinden emin olamıyor, getirisinin kârlı olup olamayacağını hesaplayamıyorlar. Bu noktada biz 18 yıllık tecrübemizi kullanarak yatırımcılarımıza doğru yatırımlar için yol gösterici oluyoruz. 4-5 Kasım'da İstanbul'da düzenleyeceğimiz Knight Dragon'un Greenwich Peninsula Projesi'nin Türkiye lansmanında da ülkedeki yatırımcılarımıza uzun dönemli kira geliri, değer artışı ve döviz bazında kazanç sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Projede 5 yılda %22 fiyat artışı tahmin ediliyor”

“Greenwich Peninsula, Londra’nın ikinci bölgesindeki (Zone 2) en uygun metrekare birim fiyatlı proje. Aynı zamanda şehrin en iyi ve hızlı satan projeleri arasında yer alıyor. Brüt kira getirisi yaklaşık %6'lara kadar çıkıyor. Önümüzdeki 5 yılda %22'lik fiyat artışı tahmin ediliyor” şeklinde konuşan İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan sözlerini şöyle tamamladı:

“Londra’da, dünyanın en harika yerlerinden biri seçilen Thames Nehri kıyısında, yeni bir mikro şehir kuruluyor. Avrupa’nın en büyük projesi Greenwich Peninsula Projesi, Greenwich Yarımadası’nda, Londra’nın merkezinden 15 dakika mesafede yer alıyor. Ayrıca yeni Elizabeth Line ile Bond Street ve London City Havalimanı’na 20 dakika uzaklıkta. 48 dönüm yeşil alana sahip projede, 50'den fazla park bulunuyor. Yaşam alanı olarak tercih etmek isteyenleri cezbeden diğer özellikleri ise ortak çalışma alanları, özel spor salonu, 7/24 görevli personel, çocuk odası ve restoran diyebiliriz.”