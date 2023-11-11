Londra’da yüz binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü

07 Ekim tarihinde başlayan Hamas-İsrail savaşı tek taraflı bir savaşa dönüşerek İsrail ordusunun Gazze’deki sivilleri öldürmesiyle devam ediyor.

Yaşlı çocuk ayırt etmeksizin Gazze’nin her bölgesini bombalayan İsrail’e karşı dünya genelinde protestolar sürüyor.

Son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, Başbakan Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yürüyüşleri eleştirmesine rağmen 5. kez sokaklara indi. Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşüne 300 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Eylemcilerin "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attığı görüldü.

YÜRÜYÜŞE ORTODOKS YAHUDİLERDE KATILDI

Londra'da düzenlenen Filistin'e dayanışma gösterisine Ortodoks Yahudilerde katıldı. Yahudiler, İsrail'in saldırılarını kınayan dövizler taşıdı.

PROTESTOCU GRUPLAR GÖZALTINA ALINDI

Londra Metropolitan Polisi, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaparak Westminster Köprüsü yakınlarındaki büyük bir karşı protestocu grubunu gözaltına aldıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de 14 Ekim'den beri her cumartesi Filistin'le dayanışma yürüyüşleri düzenleniyor. İlk iki yürüyüşte Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine,3. yürüyüşte Parlamentoya yürüyen göstericiler, 4. buluşmasını Trafalgar Meydanı'nda yapılan mitingle gerçekleştirmişti.