Trafik sigortalarında yeni dönem. Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor

Trafik sigortalarında yeni dönem 10 gün sonra başlıyor. Trafik Teklif Platformu ile trafik sigortası poliçe tekliflerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Trafik Teklif Platformu'nun çalışma ve usullerini düzenlemek için genelge yayınlandı.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Trafik Teklif Platformuna üyelik, aracılık sözleşmesi, teklif verilmesi ve poliçe düzenlenmesine ilişkin maddelerin yer aldığı genelgenin yayınlanmasıyla birlikte 19 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

PLATFORMA ÜYELİK ZORUNLU

Yeni yayınlanan genelge ile ilgili olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK’dan açıklama yapıldı. Genelge ile kurulan Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu'nun, sigorta aracıları (acente ve broker) tarafından sigorta şirketlerinden karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası için teklif alınması ve söz konusu teklifle şirket ekranlarından poliçe düzenlenmesi için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdinde kurulan bilişim temelli bir platform olduğu belirtildi.

SÖZLEŞME İSTEĞE BAĞLI

Açıklamada, Platform Aracılık Sözleşmesi kurulmasının her iki taraf için isteğe bağlı olduğu belirtildi. Sözleşmenin kurulması ve sonlanmasına ilişkin işlemler genel hükümlere tabi bulunduğu belirtilen açıklamada bazı konulara dikkat çekildi.

Açıklamada "platform aracılık sözleşmesinin kurulmasında; teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenemez. sadece bir sigorta şirketi ile çalışılması gerektiğine ilişkin sınırlama konulamaz" denildi.

Portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapılamayacağı belirtilirken, Platformun çalışma sistematiği iki faza ayrıldığı, birinci fazda sigorta aracılarının hâlihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacağı kaydedildi. Şirkretler, söz konusu tekliflere verilecek numaralar üzerinden poliçe tanzim edilecek.

Açıklamda ayrıca şunlar belirtildi:

"Süresi içinde birinci fazdaki şirketlerden teklif alınamaması durumunda Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında aracılık ilişkisi kurulan diğer sigorta şirketlerinden teklif alınabilecek olan ikinci faza geçileceği belirtilen açıklamada, "Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecektir.

Sigorta şirketleri, Platform üzerinden verilen teklifler ile düzenlenecek poliçelerin prim tahsilatına (taksit sayısı vb.) ilişkin olarak Platform haricinde düzenlenen poliçelere kıyasla zorlaştırıcı koşullar belirleyemeyecektir. Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecektir"