LÖSEV’in iyilik tırı Edremit'te

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) lösemili ailelere yardım dağıtan İyilik TIR’ı Edremit ilçesine geldi.

LÖSEV’in iyilik tırı Edremit'te

LÖSEV tarafından oluşturulan İyilik TIR’ı, lösemili çocuklar ve kanser hastası yetişkinlerle dayanışmak için Edremit ilçesine geldi. İyilik TIR'ı, bağışlanan kuru gıda, giyim, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları Cumhuriyet Meydanı’nda lösemili çocuk ve yetişkin hastalara dağıttı.

LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Sakarya, LÖSEV olarak 'Anadolu'ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı' projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, İyilik TIR’ının sırası ile Edremit, Akçay, Ören, Ayvalık, Çanakkale ve Balıkesir’de olacağını kaydetti.

25 yıldır başta lösemili çocuklar olmak üzere tüm yetişkin kanser hastalarının elinden tutup yalnız bırakmadıklarını aktaran Sakarya, “Edremit’te vakfa kayıtlı hastaları TIR’larımıza davet ediyoruz. Gelip buradan kendileri arzu ettikleri şekilde yardımlarını seçerek alabiliyorlar. Ayrıca yanında gıda kolisi ve hijyen paketi de hastalarımıza teslim ediyoruz” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı’nda da LÖSEV’e yapılan bağışların önem taşıdığını paylaşan Sakarya, şöyle devam etti:

“Kurban bağışları vakfımız için oldukça önem taşıyor. Vekâleten aldığımız kurbanların kesimlerini bayram sürecinde gerçekleşiyoruz. Etlerin tamamını bir seferde hastalarımızın tüketmesi mümkün olmayacağı için Diyanet’ten icazetle takas usulüyle yıl boyu hastalarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.”

Sakarya, bu yılki LÖSEV kurban bedelinin ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

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