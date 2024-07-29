Lübnan'da gerginlik tırmanıyor. Ülkelerden peş peşe 'terk edin' çağrısı geldi

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Dürzi Mecdel Şems kentindeki futbol sahasına yönelik 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısı sonucu 12 kişinin ölmesinin ardından İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki tansiyon daha da yükseldi. İsrail ordusu, saldırıdan doğrudan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah ise saldırıyla bir bağlantısının olmadığını savundu. İsrail hükümeti, Lübnan'a yönelik Mecdel Şems saldırısına sert bir misilleme yapacağını belirtti.

ÜLKELERDEN VATANDAŞLARINA UYARI

-ABD: Beyrut Büyükelçiliği, bölgede artan tansiyon nedeniyle Lübnan'daki uçak seferlerinde değişiklikler yaşandığını belirterek, ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

-Avustralya: Hükümet, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönündeki çağrısını yineledi ve Lübnan'daki Avustralyalıların ticari uçuşlar devam ederken derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

-Norveç: Beyrut'taki Norveç Büyükelçiliği, vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaparak, seyahat seçeneklerinin sınırlı hale gelebileceğini ve büyükelçiliğin sınırlı kaynaklara sahip olacağını hatırlattı.

-Almanya: Alman hükümeti, Lübnan'a seyahat etmemeleri ve Lübnan'da bulunan vatandaşlarının acilen ayrılmaları yönünde çağrıda bulundu.

-İngiltere: Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri ve bu ülkeye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunarak, güvenlik durumunun kötüye gitmesi halinde ticari seferlerin aksayabileceğini belirtti.

- Belçika: Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmelerini ve bölgedeki seyahatlerin iptal edilmesini önerdi.

- Fransa: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mecdel Şems saldırısını kınayarak Fransız vatandaşlarının Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmemelerini tavsiye etti.

- İsveç: Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki İsveç vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

- Danimarka: Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Lübnan'a seyahatlerini durdurmasını ve ülkeyi terk etmelerini istedi.

-Hollanda: Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat edilmemesi ve mevcut vatandaşların acilen ayrılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Hollanda merkezli Transavia Havayolları, Amsterdam-Beyrut seferlerini iptal etti.

- İrlanda: Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etmeleri çağrısını yineledi.

MEA UÇAK SEFERLERİ ERTELENDİ

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, Beyrut’a yapılacak bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar ertelediğini duyurdu. Açıklamada, seferlerin 29 Temmuz sabahından itibaren yeniden başlayacağı aktarıldı.